БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть введено ограничение на количество такси.

Об этом Trend сказали во вторник в Азербайджанском агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта.

"В соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте" в целях повышения эффективности и качества услуг автомобильного транспорта, а также оптимизации распределения пассажирских потоков по видам транспорта при перевозках автомобильным транспортом общего пользования могут быть введены ограничения на количество разрешений на перевозку пассажиров легковыми автомобилями такси", - отмечается в сообщении.

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