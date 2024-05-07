БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено выдача гражданам похоронного пособия в размере 500 манатов.

Как сообщает во вторник Trend, с таким предложением депутат Милли Меджлиса (парламент) Фазиль Мустафа выступил на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана.

Он отметил, что любой гражданин Азербайджана, независимо от того, работает он или нет, должен получать это пособие.

"В настоящее время пособие на погребение выделяется только в случае кончины лица, получающего трудовую пенсию. Однако данное пособие, будь то 300 или 500 манатов, должно выделяться всем гражданам", - добавил он.

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