МЭА с нетерпением ожидает проведения 1-го диалога высокого уровня по COP29

БАКУ /Trend/ - Международное энергетическое агентство (МЭА) с нетерпением ожидает проведения первого диалога высокого уровня COP29-МЭА.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил генеральный директор МЭА Фатих Бироль.

"С нетерпением жду возможности совместно с назначенным президентом COP29 Мухтаром Бабаевым провести первый диалог высокого уровня COP29-МЭА 15 мая в Париже. Мировые лидеры в области энергетики и климата соберутся в штаб-квартире МЭА, чтобы обсудить, как реализовать результаты COP28 и определить повестку для Баку", - написал он на своей странице в X.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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