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В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)

Политика Материалы 7 мая 2024 10:40 (UTC +04:00)
В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Баку проходит 4-й Диалог Целей устойчивого развития (ЦУР) на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти ЦУР".

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии принимают участие заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и руководители центральных органов исполнительной власти, а также представительства международных организаций в Азербайджане.

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В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)
В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)
В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)
В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)
В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)
В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)
В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)
В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)
В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)
В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)
В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)
В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)
В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)
В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)
В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)
В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР (ФОТО)
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