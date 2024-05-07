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Али Асадов ознакомился с ходом работ в "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше (ФОТО)

Политика Материалы 7 мая 2024 15:36 (UTC +04:00)
Али Асадов ознакомился с ходом работ в "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, находящийся с официальным визитом в Турецкой Республике, 7 мая ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в "Азербайджанском квартале" в провинции Кахраманмараш.

Как сообщает во вторник Trend, по поручению Президента Ильхама Алиева Азербайджан поддержал строительство нового квартала в провинции Кахраманмараш, пострадавшей от разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года.

В соответствии с межправительственным Соглашением о сотрудничестве, подписанным 25 сентября 2023 года в городе Нахчыван, правительством Азербайджана были выделены средства на реализацию проекта на общую сумму 100 миллионов долларов США.

В рамках проекта председатель правления Государственного агентства жилищного строительства, являющегося исполнительным органом азербайджанской стороны, Садик Садыгов проинформировал Али Асадова о ходе строительных работ.

Премьер-министр дал соответствующие поручения в связи со своевременным и качественным проведением строительных работ.

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Али Асадов ознакомился с ходом работ в "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше (ФОТО)
Али Асадов ознакомился с ходом работ в "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше (ФОТО)
Али Асадов ознакомился с ходом работ в "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше (ФОТО)
Али Асадов ознакомился с ходом работ в "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше (ФОТО)
Али Асадов ознакомился с ходом работ в "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше (ФОТО)
Али Асадов ознакомился с ходом работ в "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше (ФОТО)
Али Асадов ознакомился с ходом работ в "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше (ФОТО)
Али Асадов ознакомился с ходом работ в "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше (ФОТО)
Али Асадов ознакомился с ходом работ в "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше (ФОТО)
Али Асадов ознакомился с ходом работ в "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше (ФОТО)
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