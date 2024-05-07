Цели устойчивого развития столкнулись с глобальными угрозами - Али Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Цели устойчивого развития (ЦУР) столкнулись с глобальными угрозами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, выступая на 4-м диалоге ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

По его словам, Азербайджан уже представляет свой 4-й Национальный отчет.

"ЦУР, которые подразумевают развитие мира, были предложены ООН, и большинство стран мира приняли их.

Азербайджан придает особое значение проекту Целей устойчивого развития ООН. В будущем перед нами стоят новые цели. Реализация этого проекта столкнулась с глобальными угрозами. Особенно можно отметить коронавирус. Существующие в мире военные конфликты и столкновения создают серьезные проблемы для реализации данного проекта", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит 4-й Диалог ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

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