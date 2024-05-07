Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 мая

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое мая 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8303 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:
|Валюты
|1 доллар США
|USD
|1,7
|1 евро
|EUR
|1,8303
|1 австралийский доллар
|AUD
|1,1229
|1 аргентинский песо
|ARS
|0,0019
|1 белорусский рубль
|BYN
|0,5195
|1 бразильский реал
|BRL
|0,3349
|1 дирхам ОАЭ
|AED
|0,4628
|1 южноафриканский ранд
|ZAR
|0,0918
|100 южнокорейских вон
|KRW
|0,1252
|1 чешская крона
|CZK
|0,0732
|100 чилийских песо
|CLP
|0,1827
|1 китайский юань
|CNY
|0,2356
|1 датская крона
|DKK
|0,2454
|1 грузинский лари
|GEL
|0,6348
|1 гонконгский доллар
|HKD
|0,2173
|1 индийская рупия
|INR
|0,0204
|1 британский фунт стерлингов
|GBP
|2,1341
|100 индонезийских рупий
|IDR
|0,0106
|100 иранских риалов
|IRR
|0,004
|1 шведская крона
|SEK
|0,157
|1 швейцарский франк
|CHF
|1,874
|1 израильский шекель
|ILS
|0,4576
|1 канадский доллар
|CAD
|1,2428
|1 кувейтский динар
|KWD
|5,5285
|1 казахский тенге
|KZT
|0,0039
|1 кыргызский сом
|KGS
|0,0192
|100 ливанских фунтов
|LBP
|0,0019
|1 малайзийский ринггит
|MYR
|0,3586
|1 мексиканский песо
|MXN
|0,1007
|1 молдавский лей
|MDL
|0,0964
|1 египетский фунт
|EGP
|0,0355
|1 норвежская крона
|NOK
|0,1566
|100 узбекских сомов
|UZS
|0,0134
|1 польский злотый
|PLN
|0,4248
|1 российский рубль
|RUB
|0,0186
|1 сингапурский доллар
|SGD
|1,2568
|1 саудовский риал
|SAR
|0,4533
|1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|XDR
|2,2483
|1 турецкая лира
|TRY
|0,0526
|1 тайваньский доллар
|TWD
|0,0525
|1 таджикский сомони
|TJS
|0,1553
|1 новый туркменский манат
|TMT
|0,4857
|1 украинская гривна
|UAH
|0,0432
|100 японских йен
|JPY
|1,1007
|1 новозеландский доллар
|NZD
|1,022
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