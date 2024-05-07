Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 мая

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое мая 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8303 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8303 1 австралийский доллар AUD 1,1229 1 аргентинский песо ARS 0,0019 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,3349 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0918 100 южнокорейских вон KRW 0,1252 1 чешская крона CZK 0,0732 100 чилийских песо CLP 0,1827 1 китайский юань CNY 0,2356 1 датская крона DKK 0,2454 1 грузинский лари GEL 0,6348 1 гонконгский доллар HKD 0,2173 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1341 100 индонезийских рупий IDR 0,0106 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,157 1 швейцарский франк CHF 1,874 1 израильский шекель ILS 0,4576 1 канадский доллар CAD 1,2428 1 кувейтский динар KWD 5,5285 1 казахский тенге KZT 0,0039 1 кыргызский сом KGS 0,0192 100 ливанских фунтов LBP 0,0019 1 малайзийский ринггит MYR 0,3586 1 мексиканский песо MXN 0,1007 1 молдавский лей MDL 0,0964 1 египетский фунт EGP 0,0355 1 норвежская крона NOK 0,1566 100 узбекских сомов UZS 0,0134 1 польский злотый PLN 0,4248 1 российский рубль RUB 0,0186 1 сингапурский доллар SGD 1,2568 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2483 1 турецкая лира TRY 0,0526 1 тайваньский доллар TWD 0,0525 1 таджикский сомони TJS 0,1553 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0432 100 японских йен JPY 1,1007 1 новозеландский доллар NZD 1,022

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!