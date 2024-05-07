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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 мая

Экономика Материалы 7 мая 2024 09:26 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое мая 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8303 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:

Валюты
1 доллар США USD 1,7
1 евро EUR 1,8303
1 австралийский доллар AUD 1,1229
1 аргентинский песо ARS 0,0019
1 белорусский рубль BYN 0,5195
1 бразильский реал BRL 0,3349
1 дирхам ОАЭ AED 0,4628
1 южноафриканский ранд ZAR 0,0918
100 южнокорейских вон KRW 0,1252
1 чешская крона CZK 0,0732
100 чилийских песо CLP 0,1827
1 китайский юань CNY 0,2356
1 датская крона DKK 0,2454
1 грузинский лари GEL 0,6348
1 гонконгский доллар HKD 0,2173
1 индийская рупия INR 0,0204
1 британский фунт стерлингов GBP 2,1341
100 индонезийских рупий IDR 0,0106
100 иранских риалов IRR 0,004
1 шведская крона SEK 0,157
1 швейцарский франк CHF 1,874
1 израильский шекель ILS 0,4576
1 канадский доллар CAD 1,2428
1 кувейтский динар KWD 5,5285
1 казахский тенге KZT 0,0039
1 кыргызский сом KGS 0,0192
100 ливанских фунтов LBP 0,0019
1 малайзийский ринггит MYR 0,3586
1 мексиканский песо MXN 0,1007
1 молдавский лей MDL 0,0964
1 египетский фунт EGP 0,0355
1 норвежская крона NOK 0,1566
100 узбекских сомов UZS 0,0134
1 польский злотый PLN 0,4248
1 российский рубль RUB 0,0186
1 сингапурский доллар SGD 1,2568
1 саудовский риал SAR 0,4533
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2483
1 турецкая лира TRY 0,0526
1 тайваньский доллар TWD 0,0525
1 таджикский сомони TJS 0,1553
1 новый туркменский манат TMT 0,4857
1 украинская гривна UAH 0,0432
100 японских йен JPY 1,1007
1 новозеландский доллар NZD 1,022

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