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Президент Ильхам Алиев: Сегодня Словакия и Азербайджан руководствуются политикой, основанной на уважении суверенитета и достоинстве

Политика Материалы 7 мая 2024 14:16 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Словакия и Азербайджан руководствуются политикой, основанной на уважении суверенитета и достоинстве

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня Словакия и Азербайджан руководствуются политикой, основанной на уважении суверенитета и достоинстве.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Поздравив Роберта Фицо с переизбранием на пост премьер-министра Словакии, глава государства отметил, что сразу после этого были предприняты конкретные шаги. "Высокопоставленные чиновники совершили ряд визитов из Словакии в Азербайджан и из Азербайджана в Словакию. И сегодня мы принимаем уважаемого гостя», - отметил Президент Ильхам Алиев.

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