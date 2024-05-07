БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается порядок перемещения движимых культурных ценностей в безопасные места во время вооруженного конфликта.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В законопроекте отражены нормы, предусматривающие установление возможности использования транспортных средств, обозначенных отличительной эмблемой, при перемещении движимых культурных ценностей в безопасные места во время вооруженного конфликта, расширение правовых основ отказа в экстрадиции, а также требования о предоставлении особого или усиленного статуса охраны объектам, относящимся к национальному культурному и природному наследию азербайджанского народа.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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