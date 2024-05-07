В Баку состоялась церемония подписания азербайджано-словацких документов

БАКУ/Trend/ - 7 мая в Баку с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Словакии Роберта Фицо состоялась церемония подписания азербайджано-словацких документов, сообщает во вторник Trend.

Подписан меморандум о взаимопонимании о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Словакией, а также Соглашение между министерствами обороны двух стран о сотрудничестве в области обороны.

Кроме того, подписана совместная декларация о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Словакией.

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