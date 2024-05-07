В Азербайджане действует 7 словацких компаний - AZPROMO

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане действует 7 словацких компаний.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня сказал исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана AZPROMO Юсиф Абдуллаев на проходящем в Баку азербайджано-словацком бизнес-форуме.

"В Азербайджане существует 7 действующих словацких компаний, и мы верим, что благодаря этому форуму и другим мероприятиям количество словацких компаний, представленных в Азербайджане, увеличится", - подчеркнул он.

По его словам, на протяжении последних 15 лет AZPROMO организовывало множество совместных мероприятий как в Азербайджане, так и в Словакии.

Он упомняул, что AZPROMO продвигает привлечение инвестиций в Азербайджан и также поддерживает отечественных экспортеров, которые занимаются экспортом нефтегазовой продукции из Азербайджана.

"На сегодняшнем форуме присутствуют 37 компаний из Словакии, 55 компаний и государственных агентств, а также организаций со стороны Азербайджана. Мы верим, что сегодняшние встречи предоставят новые возможности и позволят обсудить сотрудничество друг с другом", - добавил он.

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