Азербайджану удалось связать свою национальную программу развития с Программой устойчивого развития ООН - Али Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджану удалось связать свою национальную программу развития с Программой устойчивого развития ООН.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, выступая на 4-м диалоге ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

"Достигнутые в Азербайджане результаты в социальной и экономической сферах, а также вклад Азербайджана в реализацию ЦУР могут быть связаны с тем, что Азербайджан смог связать свою Национальную программу развития с программой устойчивого развития ООН. Мы также отчетливо видим результаты этой интеграции", - отметил он.

По его словам, Азербайджан при реализации национальных приоритетов развития также ссылается на Цели устойчивого развития.

"Восстановление освобожденных Азербайджаном земель из под почти 30-летней оккупации, а также переселение на эти территории около миллиона человек, также является важной составной частью ЦУР", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит 4-й Диалог ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

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