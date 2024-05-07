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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Словакия приступили к переговорам о создании совместных производственных площадок в сфере оборонной промышленности

Политика Материалы 7 мая 2024 14:06 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Словакия приступили к переговорам о создании совместных производственных площадок в сфере оборонной промышленности

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ /Trend/ - Среди подписанных сегодня документов есть документы в сфере обороны и оборонной промышленности. По этим двум направлениям был проведен широкий обмен мнениями.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан и Словакия уже приступили к конкретным переговорам о создании совместных производственных площадок в сфере оборонной промышленности.

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