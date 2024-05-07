Азербайджанские военнослужащие отправились на международные учения в Турцию (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В городах Стамбул и Измир Турецкой Республики продолжаются многонациональные учения "EFES - 2024" с участием личного состава общей численностью 1567 человек из 49 стран.

Как сообщили во вторник Trend в минобороны Азербайджана, личный состав азербайджанской армии, привлеченный к практическим боевым стрельбам многонациональных учений, был отправлен в Турцию.

Многонациональные международные учения "EFES - 2024" продлятся до 30 мая.

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