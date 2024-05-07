В этом году всего 5 стран представят 4-й добровольный национальный обзор - Гусейн Гусейнов

БАКУ /Trend/ - В этом году всего 5 стран представят 4-й добровольный национальный обзор.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил начальник Отдела устойчивого развития и социальной политики министерства экономики Азербайджана, секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджанской Республики Гусейн Гусейнов, выступая на 4-м диалоге ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

По его словам, одной из этих стран является Азербайджан.

"Основной приоритетной темой на 2024 год является укрепление повестки дня на период до 2030 года и эффективная реализация устойчивых и инновационных решений по искоренению бедности во время многочисленных кризисов.

Одним из основных вопросов обзора этого года является вопрос о финансовых лазейках, возникающих при реализации программы", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит 4-й Диалог ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

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