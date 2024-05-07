Сборную Азербайджана по футболу возглавит бывший главный тренер сборной Германии?

БАКУ /Trend/ - Назван еще один из кандидатов на должность главного тренера сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на İdman.biz, немецкая пресса отмечает, что АФФА хочет привлечь в сборную Штефана Кунца, руководство организации всерьез заинтересовалось 62-летним специалистом.

Кунц также значится в списке «Баварии», которая ищет главного тренера.

Однако Штефан Кунц близок к тому, чтобы выбрать Канаду. Он ведет конкретные переговоры с североамериканцами относительно своего назначения.

Последней работой Кунца была сборная Турции. Он возглавлял ее с сентября 2021 по сентябрь 2023 года.

Отметим, что за свою тренерскую карьеру Штефан Кунц тренировал сборные Германии U-21 и U-23, а также клубы низших лиг. Он был двукратным чемпионом Европы и серебряным призером вместе с юношеской сборной U21.

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