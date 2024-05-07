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Отчет об Устойчивом Развитии Azercell включает усилия по сокращению выбросов углекислого газа

Зеленая экономика Материалы 7 мая 2024 10:23 (UTC +04:00)
Отчет об Устойчивом Развитии Azercell включает усилия по сокращению выбросов углекислого газа

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Экологический компонент первого отчета об Устойчивом Развитии (ESG) Azercell включает усилия по сокращению выбросов углекислого газа, усилия по сокращению отходов, воды и топлива, переработку аккумуляторов и эффективное потребление энергии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала директор департамента права, этики и комплаенса Azercell Ширин Алиева в ходе презентации первого отчета об Устойчивом Развитии (ESG) за 2023 год.

Она подчеркнула, что стратегия устойчивого развития совместима с Целями устойчивого развития (ЦУР) ООН.

"Отчет представляет заинтересованным сторонам возможность ознакомиться с новой точкой зрения на деятельность Azercell в экологической, социальной и управленческой сферах. Отчет в очередной раз подчеркивает ответственность компании перед государством, обществом и окружающей средой, а также приверженность стратегии устойчивого развития, принятой ради здорового и безопасного будущего", - отметила Алиева.

Директор департамента также упомянула, что в последние годы с целью защиты окружающей среды компания развернула две солнечные базовые радиостанции в Карабахе, а также станции в Гобустане и Товузе.

Напомним, что по итогам прошлого года прибыль Azercell составила около 570 миллионов манатов. Доля на рынке составляет 48,2 процента.

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