В Азербайджане за производство без регистрации табачных изделий установлен штраф

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за деятельность по производству табачных изделий без регистрации устанавливается штраф.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос отражен в предложенном изменении в Кодекс об административных правонарушениях, которое обсуждалось сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменению, за занятие деятельностью по производству табачных изделий без регистрации в порядке, предусмотренном законом "О табаке и табачных изделиях", должностные лица будут оштрафованы на сумму от 5000 до 7000 манатов, юридические лица - от 10000 до 12000 манатов.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.

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