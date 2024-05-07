Названы сроки принятия механизма стимулирования развития логистического сектора Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Во второй половине 2024 года ожидается принятие механизма стимулирования развития логистического сектора Азербайджана.

Об этом сказал во вторник Trend исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"Правительство готово субсидировать часть работ логистического сектора в стране. Во второй половине года ожидается утверждение соответствующего механизма субсидирования логистики", - сообщил Абдуллаев.

По его словам, будет детальный отбор логистических компаний, которые государство готово поддержать через предстоящие субсидии.

"Доля субсидированного финансирования для каждой компании будет определяться отдельно", - подчеркнул Абдуллаев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!