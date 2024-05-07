Стали известны детали визита Румена Радева в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Президент Болгарии Румен Радев 8 мая посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику, передает во вторник Trend со ссылкой на администрацию президента Болгарии.

В состав делегации, возглавляемой президентом Болгарии, входят исполняющий обязанности министра энергетики, председатель группы дружбы Болгария-Азербайджан в Национальном собрании и представители бизнеса.

Укрепление и углубление двустороннего стратегического партнерства в сферах, представляющих взаимный интерес, среди которых экономика, энергетика, высокие технологии, инновации, транспорт и туризм, станут предметом визита президента Румена Радева.

Ожидается, что стороны подпишут Совместную декларацию об укреплении стратегического партнерства между Болгарией и Азербайджаном.

В Баку Румен Радев встретится со спикером парламента Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой и побеседует с болгарскими специалистами, работающими в сфере спорта в Азербайджане.

Во время визита в Азербайджан главу болгарского государства будет сопровождать его супруга Десислава Радева.

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