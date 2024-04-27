Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 1,78 доллара США или 2 процента и составила 90,68 доллара США.

Об этом в субботу сообщил Trend источник на нефтяном рынке.

По итогам торгов, цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составляет 89,50 долларов США.

Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана в этом году заложена в размере 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена нефти Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара за баррель), а максимальная – в июле 2008 года (149,66 доллара).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!