Банк Республика принял участие в первой банковской миссии Азербайджана в США

22 апреля 2024 года, Банковская миссия Азербайджана совершила первую деловую поездку в Соединенные Штаты Америки с целью обмена опытом в банковском и финансовом секторах.

Данная миссия реализуется при участии представителей руководящего звена Центрального банка Азербайджанской Республики (ЦБА) и Ассоциации банков Азербайджана (АБА), председателей ряда банков, в том числе председателя Наблюдательного совета ОАО «Банк Республика» Шакира Рагимова.

Основная цель миссии – укрепление финансового сотрудничества между США и Азербайджаном.

В рамках поездки, при организационной поддержка Торговой Палаты США-Азербайджан (AmCham) были проведены встречи в Государственном департаменте США, а также в других государственных организациях и финансовых учреждениях.

В штаб-квартире Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) состоялась двусторонняя встреча на тему «Доступ к финансированию DFC: правила и положения». В ходе мероприятия были обсуждены возможности будущего сотрудничества с DFC, приоритетные направления, в финансировании которых заинтересовано учреждение.

На очередных встречах банковской миссии Азербайджана были обсуждены возможности и направления сотрудничества с такими престижными учреждениями, как «Exim Bank» и «Bank of New York Mellon» (BNY Mellon). На встречах была представлена ​​информация об опыте банков, управлении возможными рисками, вопросах комплаенса и применении искусственного интеллекта в банковских операциях.

Банк Республика основан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен один из крупнейших финансовых институтов Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В2” с прогнозом “Стабильный” от агентства Moody’s.