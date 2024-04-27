Кремль выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном - Песков

БАКУ /Trend/ - Кремль выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном.

Как сообщает Trend, об этом журналистам сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

"Мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном, мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня, с тем, чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора", - сказал Песков.

Отметим, что в соответствии с договоренностями по итогам 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

На основании геодезических измерений в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 26 апреля 2024 года установлено 28 пограничных столбов.

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