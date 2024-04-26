В прошлом году более 28 тыс. человек получили медсправки для предоставления в вузы и колледжи - TƏBIB

БАКУ /Trend/ - В прошлом году более 28 тысяч человек получили медицинские справки для предоставления в высшие учебные заведения и колледжи.

Об этом сказал исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов во время выступления на презентации сервиса "Электронная медицинская справка", сообщает Trend.

По его словам, с 1 мая справки можно будет получать в электронном виде.

Он отметил, что чаще всего граждане обращаются за получением медицинских справок в связи с приемом на работу, в учебные заведения и для получения водительских прав. В течение 2023 года 28 893 человека получили медицинские справки для приема на работу и для поступления в высшие учебные заведения, колледжи, лицеи, а 4 404 человека - для получения водительских прав.

В рамках многолетнего сотрудничества TƏBIB с министерствами внутренних дел, труда и социальной защиты населения электронные справки уже интегрированы в соответствующие подсистемы.

В настоящее время министерством науки и образования также осуществляется электронизация справок о состоянии здоровья для поступающих в школы, колледжи, лицеи.

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