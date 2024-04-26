АФФА отклонила апелляцию "Нефтчи"

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Апелляционного арбитражного суда АФФА.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба организации.

Рассматриваемая на заседании апелляция «Нефтчи» была отклонена.

Решение в отношении Агададаша Сальянского, получившего прямую красную карточку за неэтичный жест на 90+5 минуте XXIX тура Лиги запасных против «Сумгайыта-2», осталось неизменным. Его дисквалифицировали на 4 игры, а команду оштрафовали на 300 манатов.

Отметим, что «Нефтчи» имеет право обжаловать решение Апелляционного арбитражного суда в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

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