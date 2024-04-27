Население Грузии сократилось на 1,1%

БАКУ /Trend/ - На 1 января 2024 года население Грузии составило 3 миллиона 694,6 тысячи человек, сократившись за год на 1,1%, передает Trend.

На каждые 100 женщин приходится 92 мужчины. Из общего числа населения Грузии 48% мужчины и 52% женщины. Средний возраст населения составляет 38 лет, а трудоспособное население в возрасте от 15 до 64 лет составляет 64,3%.

В 2023 году отрицательный естественный прирост населения составил 2 542 человека, а сальдо миграции составило минус 39 207. Ожидаемая средняя продолжительность жизни составляет 75 лет, при этом для женщин она составляет 79,4 года, а для мужчин — 70,6 лет.

Население Грузии в возрасте от 0 до 14 лет составляет 19,5%, а те, кто старше 65 лет, составляют 16,2% от общей численности населения. Городское население составляет 61%, причем более трети этого числа проживает в Тбилиси.

Распределение населения по регионам следующее: Имерети — 442 000 человек, Квемо Картли — 436 000 человек, Аджария — 363 000 человек, Кахети — 300 000 человек, Самегрело-Земо-Сванети — 288 000 человек, Шида Картли — 244 000 человек, Самцхе-Джавахети — 142 000 человек, Гурия — 102 000 человек, Мцхета-Мтианети — 93 000 человек, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 26 000 человек.