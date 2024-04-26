Мир знаменитых мультисторий под романтическое мерцание множества свечей – концерт в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел прекрасный концерт ансамбля Mystery Ensemble, сообщает Trend Life.

Концертная программа под названием "Вселенная Disney" позволила участникам мероприятия окунуться в мир знаменитых мультисторий под романтическое мерцание множества свечей.

Ансамбль Mystery Ensemble организовал для гостей захватывающее музыкальное путешествие в мир хитов мировой мультипликации студии Disney. В программу вечера вошли мелодии из анимационных шедевров. Публика наслаждалась музыкой, вспоминая любимых мультипликационных героев и яркие эпизоды из лучших мультфильмов Disney.

Организаторы концерта – RED EVENTS & Distribution ltd.

Mystery Ensemble - уникальный коллектив, который исполняет самую актуальную музыку. Это живое звучание акустических струнных инструментов, уникальные аранжировки, виртуозные клавишные, а также артистизм и драйв от горящих своим делом профессионалов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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