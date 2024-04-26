Ильгар Мусаев разоблачил мошенника – из России в Турцию. Смотрите премьеру "Морская Заморская" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На телеканале "Россия 1" 27 апреля в 21.00 стартует сериал "Морская Заморская", в котором одну из ролей сыграл известный азербайджанский актер театра и кино Ильгар Мусаев, сообщает Trend Life. Сериал снят в жанре комедии и мелодрамы.

"Хотелось бы в первую очередь выразить признательность за приглашение сняться в российском сериале. Это не первая моя роль в российском кинематографе, и думаю, сериал понравится зрителям. В моей творческой кинобиографии еще не было подобных ролей, и как правило, я играл в исторических, патриотических и военных фильмах. Но эта роль археолога Фарида, который по ходу сюжета разоблачает мошенника, мне очень по душе. Приглашаю всех посмотреть сериал", - сказал Trend Life Ильгар Мусаев.

Режиссер - Дарья Фекленко, сценарист - Юлия Лемарк, оператор - Роман Бурденюк, композитор - Андрей Климинов, художник - Роман Михеев, продюсер - Юрий Щиренко, кастинг-директор - Ирина Горщар. В ролях - Дана Абызова, Владимир Фекленко, Екатерина Вуличенко, Алексей Матошин, Александра Тулинова, Максим Радугин, Елизавета Лотова

По сюжету, Ирина Заморская – турагент, работает не покладая рук, обеспечивая себя и своего мужа-археолога Леонида. Замученная работой и стрессами, Ирина никак не может забеременеть. Врач предлагает ей переключиться и отдохнуть от дел. Ирина покупает путёвку в Турцию и едет к мужу, но застаёт его в объятиях аспирантки Виктории. Расстроенная Ирина улетает одна. На отдыхе она знакомится с Анной, приехавшей в поисках богатого мужа, и военным врачом Анатолием, который сразу же назначает Ирине свидание. Леонид, вскоре одумавшись, решает ехать за женой в Турцию. Вслед за ним в тот же отель устремляется и Виктория с твёрдым намерением разрушить брак Леонида и Ирины.

Тем временем Анна знакомится с миллионером Михаилом, который приглашает всю компанию к себе на яхту, чтобы посмотреть на древние раскопки. Никто и представить не может, что вскоре все они окажутся на безлюдном острове без денег и документов…

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