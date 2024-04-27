Аграрный сектор Азербайджана вступил в качественно новый этап - замминистра

ЕВЛАХ/Trend/ - Аграрный сектор Азербайджана вступил в качественно новый этап.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сарван Джафаров в ходе совещания на тему "Демонстрация новых технологий защиты почв и ресурсов, адаптированных к изменению климата".

"Предпринятые шаги в направлении повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции и развития отрасли в Азербайджане, привели к развитию аграрной сферы. Засоление почв, сокращение водных и земельных ресурсов в мире оказывает серьезное влияние на аграрный сектор. Поэтому применение современных технологий имеет особое значение в преодолении возникших трудностей. Можно уверен сказать, что Азербайджан вступил в новый качественный этап", - сказал он.

Отметим, что 27 апреля в Евлахе проходит республиканское совещание на тему "Демонстрация новых технологий защиты почв и ресурсов, адаптированных к изменению климата".

Основная цель мероприятия – широкое применение влагозащитных технологий и инновационных инноваций, адаптирующихся к изменению климата в стране, защита окружающей среды, повышение знаний и навыков фермеров, работающих в регионах, страдающих от засухи, в части снижения негативного влияния глобального потепления на сельское хозяйство, обмен опытом, полученным в этой области крупными фермами и агропарками.

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