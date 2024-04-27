Объявлены арбитры XXXII тура Премьер-лиги Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Произведены назначения на XXXII тур Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.
Также объявлены арбитры матчей тура, который стартует сегодня.
Азербайджанская Премьер-лига
XXXII тур
27 апреля
(суббота)
«Сабах» – «Сабаил»
Судьи: Эльчин Месиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Рашад
Ахмедов
VAR: Рауф Аллахвердиев
AVAR: Кямран Байрамов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
«Банк Республика Арена», 18:00
28 апреля (воскресенье)
«Габала» – «Кяпаз»
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Фарид
Гаджиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Явар Рагимов
Габалинский городской стадион, 15:30
«Нефтчи» – «Туран Товуз»
Судьи: Раван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Али Алиев
Судья-инспектор: Бариш Шимшек
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
«Нефтчи Арена», 17:45
«Сумгайыт» – «Карабах»
Судьи: Рауф Джабаров, Вусал Мамедов, Зохраб Аббасов, Кямранбей Рагимов
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев
Сумгайытский городской стадион, 20:00
29 апреля (понедельник)
"Зира" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Джавид Джалилов, Эйюб Ибрагимов, Асиман Азизли, Ниджат
Исмаиллы
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Стадион спорткомплекса «Зира», 19:00
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