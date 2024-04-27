Объявлены арбитры XXXII тура Премьер-лиги Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Произведены назначения на XXXII тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Также объявлены арбитры матчей тура, который стартует сегодня.

Азербайджанская Премьер-лига

XXXII тур

27 апреля

(суббота)

«Сабах» – «Сабаил»

Судьи: Эльчин Месиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Рашад Ахмедов

VAR: Рауф Аллахвердиев

AVAR: Кямран Байрамов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Эмин Джафаров

«Банк Республика Арена», 18:00

28 апреля (воскресенье)

«Габала» – «Кяпаз»

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Явар Рагимов

Габалинский городской стадион, 15:30

«Нефтчи» – «Туран Товуз»

Судьи: Раван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Али Алиев

Судья-инспектор: Бариш Шимшек

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

«Нефтчи Арена», 17:45

«Сумгайыт» – «Карабах»

Судьи: Рауф Джабаров, Вусал Мамедов, Зохраб Аббасов, Кямранбей Рагимов

Судья-инспектор: Рагим Гасанов

Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев

Сумгайытский городской стадион, 20:00

29 апреля (понедельник)

"Зира" - "Араз-Нахчыван"

Судьи: Джавид Джалилов, Эйюб Ибрагимов, Асиман Азизли, Ниджат Исмаиллы

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Азер Аскеров

Стадион спорткомплекса «Зира», 19:00

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