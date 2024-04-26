В Астане состоялось Совещание министров обороны ШОС

АСТАНА /Trend/ - В рамках председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялось Совещание министров обороны.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Казахстана, в нем приняли участие главы оборонных ведомств государств-членов ШОС, генеральный секретарь, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также министр обороны Беларуси.

В традиционно дружественном и конструктивном ключе обсуждена актуальная проблематика международной и региональной безопасности, определены шаги по развитию сотрудничества между оборонными ведомствами.

На совещании было отмечено, что ШОС не является военно-политическим блоком, а взаимодействие в военной сфере не направлено против других стран.

Деятельность совещания ориентирована на укрепление мер доверия в военной области, координацию усилий по противодействию вызовам и угрозам региональной безопасности. В этой связи отмечена необходимость продолжения проведения совместных военных антитеррористических учений "Мирная миссия".

В целях популяризации деятельности Вооруженных сил государств–членов организации главы оборонных ведомств договорились развивать взаимодействие между военно-историческими музеями.

В своем выступлении глава казахстанского оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков обратил внимание участников на исторический аспект организации.

"Если вернуться к истокам ШОС, то следует отметить, что основу ее создания заложили Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы от 26 апреля 1996 года (Шанхайское соглашение) – и Соглашение о взаимном сокращении Вооруженных сил в районе границы от 24 апреля 1997 года (Московское соглашение)", - сказал он.

Далее министр обороны Казахстана предложил в рамках организации разработать и принять соглашение о мерах доверия для всех государств ШОС, предусмотрев на добровольной основе взаимные посещения воинских частей, предоставление информации о проводимых крупных военных учениях, руководстве и структуре оборонных ведомств.

По итогам совещания был подписан протокол, ряд документов, регламентирующих сотрудничество, а также принято совместное коммюнике.

В завершение мероприятия министр обороны Казахстана и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества сделали совместное заявление.

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