Казахстан ввел временный запрет на ввоз куриных яиц

БАКУ /Trend/ - Согласно информации, представленной министерством сельского хозяйства Казахстана, власти страны ввели запрет на ввоз куриных яиц автотранспортом в течение шести месяцев, передает Trend.

Данная мера распространяется на ввоз яиц из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза (ЕЭС), за исключением случаев транзита через территорию Казахстана или перемещения яиц между государствами-членами ЕЭС через республику.

Предпринятые действия направлены на поддержку отечественных производителей яиц в весенне-летний период. Данный запрет вступит в силу с 1 мая текущего года.