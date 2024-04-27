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Казахстан ввел временный запрет на ввоз куриных яиц

Казахстан Материалы 27 апреля 2024 02:41 (UTC +04:00)
Казахстан ввел временный запрет на ввоз куриных яиц

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Согласно информации, представленной министерством сельского хозяйства Казахстана, власти страны ввели запрет на ввоз куриных яиц автотранспортом в течение шести месяцев, передает Trend.

Данная мера распространяется на ввоз яиц из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза (ЕЭС), за исключением случаев транзита через территорию Казахстана или перемещения яиц между государствами-членами ЕЭС через республику.

Предпринятые действия направлены на поддержку отечественных производителей яиц в весенне-летний период. Данный запрет вступит в силу с 1 мая текущего года.

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