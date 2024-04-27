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В Узбекистане ужесточен порядок проведения валютных операций для госкомпаний

Узбекистан Материалы 27 апреля 2024 05:32 (UTC +04:00)
В Узбекистане ужесточен порядок проведения валютных операций для госкомпаний

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Узбекистан ужесточил правила проведения валютных операций для государственных компаний. Об этом заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, передает Trend.

Согласно постановлению Кабинета министров, с апреля госкомпаниям разрешается проводить валютные операции только через банки, где у них открыт основной счет.

Нурмуратов отметил, что такие меры необходимы для надлежащего контроля над внешнеэкономическими операциями предприятий, где государство имеет долю более 50%.

Данные ограничения были анонсированы еще в сентябре, однако введение их было отложено. Нурмуратов также выразил опасения относительно вывода валюты через вторичные счета в банках и предложил усилить контроль над покупкой иностранной валюты юридическими лицами.

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