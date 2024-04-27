В Узбекистане ужесточен порядок проведения валютных операций для госкомпаний

БАКУ /Trend/ - Узбекистан ужесточил правила проведения валютных операций для государственных компаний. Об этом заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, передает Trend.

Согласно постановлению Кабинета министров, с апреля госкомпаниям разрешается проводить валютные операции только через банки, где у них открыт основной счет.

Нурмуратов отметил, что такие меры необходимы для надлежащего контроля над внешнеэкономическими операциями предприятий, где государство имеет долю более 50%.

Данные ограничения были анонсированы еще в сентябре, однако введение их было отложено. Нурмуратов также выразил опасения относительно вывода валюты через вторичные счета в банках и предложил усилить контроль над покупкой иностранной валюты юридическими лицами.