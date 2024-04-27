Группа лиц, отличившихся в сфере предпринимательства, награждена медалью "Терегги" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - За вклад в экономическое развитие Азербайджанской Республики и плодотворную деятельность в сфере предпринимательства группа лиц награждена медалью "Терегги".

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено за вклад в экономическое развитие Азербайджанской Республики и плодотворную деятельность в сфере предпринимательства наградить медалью «Терегги» следующих лиц:

Абдуллаеву Ильхаму Ханлар гызы

Абушова Илькина Алимовсум оглу

Агазаде Ильгара Бахруз оглу

Бадалова Мустафу Солтан оглу

Джаваншира Эльмана Башир оглу

Ахмедову Афет Адиль гызы

Гаджиева Султангамида Гаджи оглу

Гусейнова Яшара Мирзахан оглу

Исмиханлы Рамина Султан оглу

Мамедова Эмина Руслан оглу

Мамедова Фуада Надир оглу

Мамедова Сеймура Микаил оглу

Рзаева Эмина Аждар оглу

Табасаранского Кянана Фикрет оглу.