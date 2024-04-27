Сотрудничество Юг-Юг все больше институционализируется – директор UNOSSC

ЭР-РИЯД /Trend/ - Сотрудничество Юг-Юг становится все более институционализированным.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала директор Управления ООН по сотрудничеству Юг-Юг (UNOSSC) Дима Аль-Хатиб в ходе панельных дискуссий на тему «50 лет поддержки сотрудничества Юг-Юг в странах-членах и за их пределами», состоявшихся в рамках ежегодных совещаний Группы Исламского банка развития (ИБР) в Эр-Рияде.

«Мы играем очень важную роль в поддержке межправительственных процессов, различных деклараций и решений на глобальном уровне, а также в обеспечении того, чтобы сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество были включены в список приоритетов и определенно поддерживались», — сказала Аль-Хатиб.

Она отметила, что происходящие в последнее время события, будь то Гаванская декларация по науке, технологиям и инновациям или Южный саммит, декларация стран со средним уровнем дохода, каждая декларация и каждое решение до сих пор подчеркивали важность сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в преодолении разрыва в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) и продвижении развития.

«Сотрудничество Юг-Юг все больше институционализируется. Еще одним ключевым элементом нашей деятельности является демонстрация того, как работают сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество, и это происходит через трастовые фонды, которыми мы управляем и которые доверяются нам государствами-членами Юга», — сказала Аль-Хатиб.

Она подчеркнула важность роли системы ООН на страновом и региональном уровнях с точки зрения предоставления технического опыта и поддержки сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества.

«Еще одним ключевым аспектом является создание масштабируемых и общих знаний между странами», — добавила Аль-Хатиб.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - «Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание». Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности Банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участницах.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ожидается, что ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекут международное и региональное внимание. Ежегодные встречи будут включать в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях примут участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.