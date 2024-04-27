В Ташкенте в рамках "Недели книг" представлены азербайджанские издания (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках традиционной "Недели книг" в исторической библиотеке "Туран" города Ташкента Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в Узбекистане представлены ​​азербайджанские книги, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

Участники мероприятия в фойе библиотеки ознакомились с выставкой книг, связанных с Азербайджаном.

Ответственная за организационные вопросы библиотеки Дильфуза Дурсиматова на открытии отметила, что один день был посвящен исключительно азербайджанским книгам, выразив признательность АКЦ за тесное сотрудничество.

Заместитель директора АКЦ Надир Алимирзаев отметил, что такая инициатива является прекрасной традицией. Касательно существующих отношений между двумя братскими странами было подчеркнуто, что главы стран уделяют особое внимание высокому уровню этих отношений, и в частности отношения Азербайджана с братскими тюркоязычными странами являются приоритетом внешней политики Президента Ильхама Алиева. Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева издано более 100 изданий на узбекском языке, которые безвозмездно передаются в различные библиотеки Узбекистана и доставляются узбекским читателям.

Директор Центра культуры Шайхантохурского района города Ташкент Абдулгаим Акбаров рассказал о древних и тесных литературно-культурных связях между народами Узбекистана и Азербайджана, которые ещё более расширяются и развиваются, и узбекский народ всегда проявляет большой интерес к этой богатой культуре.

Инспектор АКЦ, доктор философских наук Каримулла Мамедзаде отметил, что книга занимает важное место в истории человечества, является важнейшей частью культуры. Было подчеркнуто, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 530-летия великого азербайджанского поэта Мухаммада Физули, и по этому случаю АКЦ реализовано множество проектов, и самый главный из них – издание на узбекском языке двух томов произведений великого поэта.

Была представлена обширная информация о книге “Xurshidga yetar boshim” («Достигну солнца»), которая представляет собой перевод произведений известной азербайджанской поэтессы, дочери карабахского хана Хуршидбану Натаван, переведенных и опубликованных по проекту АКЦ.

Поэтесса-журналист Назира Арипова рассказала об азербайджанской литературе, отметив, что в число выставленных книг входят ценные произведения представителей этой литературы.

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