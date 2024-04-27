Миру нужна еще одна смена парадигмы, объединяющая новые типы инклюзивной экономики – постоянный представитель ПРООН

ЭР-РИЯД /Trend/ - Миру нужна еще одна смена парадигмы, объединяющая новые типы инклюзивной экономики.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал постоянный представитель ПРООН в Афганистане Абдалла Аль-Дардари в ходе панельных дискуссий на тему "Путь к процветанию: Многомерная бедность в странах-членах Исламского банка развития (ИБР)" в рамках ежегодных собраний ИБР в Эр-Рияде.

«Когда мы работали над Целями развития тысячелетия (ЦРТ), у нас был очень хороший инструмент, который можно было связать с прогрессом и достижениями ЦРТ. Это был значительный сдвиг парадигмы в нашем мышлении об экономике в целом. Но затем, когда мы начали сталкиваться с новыми проблемами, а именно неравенством, тревожностью среди обществ и внутри обществ, ведущими к конфликтам, трудно было сказать в чем причина, почему у нас хороший рост ВВП, а общество нестабильно», - сказал он.

Аль-Дардари считает, что неоклассическая экономика достигла предела.

«Поэтому нам нужно подумать о другом сдвиге парадигмы, который объединит новые типы инклюзивной экономики. Мы рады сотрудничать в этом и сделать еще один шаг вперед для человечества в понимании взаимосвязей между экономикой, благосостоянием человека, богатством, распределением и устойчивостью», - добавил он.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - «Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание». Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности Банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участницах.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ожидается, что ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекут международное и региональное внимание. Ежегодные встречи будут включать в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях примут участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.