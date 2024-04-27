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Задержаны 53 человека, подозреваемых в совершении преступлений - МВД Азербайджана

Общество Материалы 27 апреля 2024 11:05 (UTC +04:00)
Задержаны 53 человека, подозреваемых в совершении преступлений - МВД Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 26 апреля сотрудниками полиции было раскрыто 63 преступления, зарегистрированных на территории Азербайджана, 19 из которых были совершены в предыдущие периоды.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) ,Азербайджана, всего было задержано 93 человека, находившихся в розыске, в том числе 65 человек, разыскиваемых в качестве должников.

Выявлено 38 фактов, связанных с наркотиками, и 11 фактов, связанных с изъятием и обнаружением незаконно хранящихся оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступления задержаны 53 человека.

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