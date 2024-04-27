Иран готовит финансовую инфраструктуру для приема российских кредитных карт

БАКУ /Trend/ - Иран готовится начать принимать российские дебетовые и кредитные карты "Мир" в ближайшие несколько месяцев, сообщил торговый атташе посольства Тегерана в Москве Мохсен Рахими, передает Trend.

По его словам, подготовка технической инфраструктуры уже идет, но внедрение системы потребует времени. Этот шаг призван укрепить экономические связи между Россией и Ираном, которые продолжают развиваться на фоне западных санкций. Тестирование системы "Мир" в Иране может начаться уже в конце лета или начале осени.

Иран и Россия также договорились интегрировать систему "Мир" с иранским аналогом Shetab, что облегчит взаимные транзакции. Подключение двух стран к своим системам межбанковской связи и переводов поможет стимулировать торговлю и финансовые транзакции между ними.