За последние 9 месяцев Азербайджан добился значительных успехов - депутат

БАКУ /Trend/ - За последние 9 месяцев Азербайджан добился значительных успехов.

Об этом в пятницу Trend сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Она отметила, что в сентябре прошлого года в результате однодневных антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахе, Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет на всей своей территории.

"На освобожденных от оккупации территориях ускоренными темпами продолжаются строительные и восстановительные работы, в том числе внедрение инновационных технологий и создание "зеленых" энергетических зон. Значительное количество наших соотечественников уже вернулось на родные земли, и этот процесс продолжается. До конца 2024 года планируется переселить в общей сложности 5171 семью (более 20 тысяч человек) в 25 освобожденных от оккупации населенных пунктов", - сказала Гасанова.

По ее словам, еще одним важным моментом является то, что российский миротворческий контингент досрочно покинул азербайджанские территории. "В результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в сентябре прошлого года в Карабахе, незаконные армянские вооруженные формирования были полностью выведены с наших территорий. Безопасность на этих территориях уже обеспечивается Азербайджаном на высоком уровне. Процессы показали, что Азербайджан сам обеспечивает безопасность и предпринимает все шаги для установления мира в регионе, и в деятельности миротворцев нет необходимости. Уход российских миротворцев с азербайджанских территорий также является показателем высокого уровня взаимного доверия, уважения и двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией", - сказала Гасанова.

Депутат также подчеркнула, что одним из важнейших достижений Азербайджана является возвращение четырех оккупированных сел Газахского района. Она отметила, что все это важные достижения, достигнутые за прошедший период, и выразила уверенность, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан и впредь будет достигать все новых и новых успехов.

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