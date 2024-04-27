Между Азербайджаном и Германией существуют дружественные и партнерские отношения - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Германией существуют дружественные и партнерские отношения. За прошедший период были расширены экономические и торговые связи, достигнуты положительные результаты в торговом обороте.

Об этом сказал Trend в субботу политолог Азер Гараев.

Он отметил, что визит Президента Ильхама Алиева в Германию по приглашению Канцлера Германии Олафа Шольца, проведенные встречи, а также участие в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" стали очередным историческим событием, и это связано с растущим авторитетом Азербайджана в мире, его активной поддержкой борьбы с изменением климата.

"Между Германией и Азербайджаном существуют дружеские и партнерские отношения. Со временем мы становимся свидетелями развития нашего взаимодействия. За прошедший период были расширены экономические и торговые связи, достигнуты положительные результаты в торговом обороте. Азербайджано-германские отношения развиваются по восходящей линии. Одним из европейских государств, отношения которого с Азербайджаном постоянно развиваются, является Германия. Между двумя странами подписано около 80 документов. Это также важный фактор, который показывает уровень наших отношений", - сказал А.Гараев.

Что касается желания Германии предоставить площадку для переговоров между Арменией и Азербайджаном, то, по его словам, Германия ясно видит позитивную роль Азербайджана на Южном Кавказе, вклад, который страна привносит в мир и безопасность, экономическое развитие.

"От внимания дружественной страны не ускользают надежность Азербайджана, твердость его позиции. Это, в частности, привело к углублению экономического сотрудничества между нашими государствами. Прочная стабильность и благоприятный инвестиционный климат, существующий в Азербайджане, находятся в центре внимания вниманием немецких компаний. Следует напомнить, что после встречи в Мюнхене между Арменией и Азербайджаном были проведены очень плодотворные переговоры о продвижении мирной повестки. В целом же Германия является надежным партнером также в рамках западных платформ по переговорам и сумела сохранить нейтральную позицию", - сказал политолог.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!