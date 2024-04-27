Минздрав организовал флешмоб, приуроченный к 101-летию выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Минздрав Азербайджана организовал флешмоб, приуроченный к 101-летию выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

Как сообщили Trend в субботу в минздраве Азербайджана, министерство здравоохранения регулярно проводит информационно-просветительские акции и флешмобы в столице, а также в различных регионах страны. Очередное мероприятие, организованное в городе Сумгайыт, приурочено к 101-летию со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Согласно информации, основной целью мероприятия, проведенного совместно с Сумгайытским медицинским колледжем имени Азиза Алиева минздрава, является привитие среди населения навыков оказания первой помощи, а также проведение просветительской работы в этой сфере.

В ходе нынешнего мероприятия педагогический состав и студенты колледжа наглядно продемонстрировали правила оказания доврачебной помощи при асфиксии, клинической смерти, несчастных случаях, восстановлении жизненных функций и других чрезвычайных ситуациях. В то же время просветительское мероприятие было организовано в целях предотвращения ухудшения состояния больного или пострадавшего, облегчения процесса выздоровления, а также обучения навыкам оказания первой помощи пострадавшему на месте происшествия до прибытия квалифицированного врача.

Участникам мероприятия был продемонстрирован видеоролик о жизни и деятельности выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

С участием студентов Сумгайытского медицинского колледжа и волонтеров был организован флешмоб «Окажи первую медицинскую помощь и спаси жизнь!».

В ходе флешмоба студенты колледжа визуально продемонстрировали цифру «101», посвященную дню рождения академика Зарифы Алиевой.

Также проведены тематические викторины. Победителям были вручены различные подарки и призы.

Во время акции желающим измеряли артериальное давление и частоту пульса. Студенты колледжа также показали правила проведения закрытого массажа сердца и искусственного дыхания. Кроме того, участникам акции были розданы информационные буклеты.

Мероприятие вызвало большой интерес у жителей города.

Отметим, что министерство здравоохранения планирует проведение информационно-просветительских акций и флешмобов также в других городах и регионах республики.

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