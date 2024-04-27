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Сахиба Гафарова передала президенту Монтенегро приглашение на COP29 (ФОТО)

Политика Материалы 27 апреля 2024 12:38 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова передала президенту Монтенегро приглашение на COP29 (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Монтенегро встретилась с президентом этой страны Яковом Милатовичем.

Об этом в субботу Trend сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, передав приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева главе государства Монтенегро, вручила ему письмо с приглашением принять участие в COP29.

Президент Яков Милатович подчеркнул, что Азербайджан является дружественной страной для Монтенегро и отметил, что отношения между двумя странами развиваются. Говоря о том, что Азербайджан является одним из основных инвесторов Монтенегро, Яков Милатович выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества, особенно в сфере туризма.

Поздравив Азербайджан с проведением 29-й сессии Конференции Сторон Конвенции ООН об изменении климата (COP29) Яков Милатович с удовлетворением вспомнил о встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Дубае в рамках COP28.

Он передал поздравления по поводу уверенной победы Президента Ильхама Алиева на президентских выборах, которые прошли в Азербайджане в этом году. Было отмечено, что члены парламента Монтенегро также наблюдали за этими выборами.

На встрече была подчеркнута важность дальнейшего расширения договорно-правовой базы между двумя странами, подписания новых соглашений. Было отмечено, что усиление работы комиссии по экономическому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему расширению отношений в этой сфере. В ходе беседы также была отмечена важность укрепления связей в гуманитарной сфере, контактов между людьми.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса, раскритиковав предвзятые кампании и давление на Азербайджан в некоторых международных организациях, сказала, что Азербайджан идет своим путем. Она также проинформировала о процессе делимитации между двумя странами, выразив надежду на скорое подписание мирного соглашения. Было отмечено, что в результате проведенных переговоров Армения согласилась вернуть Азербайджану 4 оккупированных села.

Председатель Милли Меджлиса высказала свое мнение относительно перспектив открытия транспортных линий в регионе. Она упомянула, что восстановление транспорта и коммуникаций принесет пользу всему региону. Отметив, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проводятся масштабные восстановительные и реконструкционные работы, спикер Сахиба Гафарова сказала, что на этих территориях строятся новые города и села. Она также рассказала о роли Азербайджана как надежного поставщика энергии в Европу.

Президент Яков Милатович выразил надежду на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и отметил, что оно будет способствовать развитию региона.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Сахиба Гафарова передала президенту Монтенегро приглашение на COP29 (ФОТО)
Сахиба Гафарова передала президенту Монтенегро приглашение на COP29 (ФОТО)
Сахиба Гафарова передала президенту Монтенегро приглашение на COP29 (ФОТО)
Сахиба Гафарова передала президенту Монтенегро приглашение на COP29 (ФОТО)
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