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Чарующее звучание… Концерт камерной музыки в Баку (ФОТО)

Культура Материалы 27 апреля 2024 13:29 (UTC +04:00)
Чарующее звучание… Концерт камерной музыки в Баку (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт камерной музыки, сообщает Trend Life.

В исполнении лауреатов республиканских и международных конкурсов Узеира Мамедова (скрипка) и Зулейхи Усубовой (фортепиано) прозвуали сонаты Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта и Гара Гараева.

Чарующее звучание скрипки и фортепиано покорило слушателей. Они были в восторге от исполнительского мастерства музыкантов. Каждое музыкальное сочинение было встречено бурными аплодисментами.

Фото - Кямран Багиров.

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Чарующее звучание… Концерт камерной музыки в Баку (ФОТО)
Чарующее звучание… Концерт камерной музыки в Баку (ФОТО)
Чарующее звучание… Концерт камерной музыки в Баку (ФОТО)
Чарующее звучание… Концерт камерной музыки в Баку (ФОТО)
Чарующее звучание… Концерт камерной музыки в Баку (ФОТО)
Чарующее звучание… Концерт камерной музыки в Баку (ФОТО)
Чарующее звучание… Концерт камерной музыки в Баку (ФОТО)
Чарующее звучание… Концерт камерной музыки в Баку (ФОТО)
Чарующее звучание… Концерт камерной музыки в Баку (ФОТО)
Чарующее звучание… Концерт камерной музыки в Баку (ФОТО)
Чарующее звучание… Концерт камерной музыки в Баку (ФОТО)
Чарующее звучание… Концерт камерной музыки в Баку (ФОТО)
Чарующее звучание… Концерт камерной музыки в Баку (ФОТО)
Чарующее звучание… Концерт камерной музыки в Баку (ФОТО)
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