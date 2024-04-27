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В Евлахе проходит совещание "Демонстрация новых технологий защиты почв и ресурсов, адаптированных к изменению климата"

Экономика Материалы 27 апреля 2024 10:26 (UTC +04:00)
В Евлахе проходит совещание "Демонстрация новых технологий защиты почв и ресурсов, адаптированных к изменению климата"

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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ЕВЛАХ/Trend/ - В Евлахе проходит республиканское совещание на тему "Демонстрация новых технологий защиты почв и ресурсов, адаптированных к изменению климата".

Как передает в субботу Trend, мероприятие организовано совместно министерством сельского хозяйства Азербайджана и ООО "Азершекер" при партнерстве ООО "GILAN PIVOT".

Основная цель мероприятия – широкое применение влагозащитных технологий и инновационных инноваций, адаптирующихся к изменению климата в стране, защита окружающей среды, повышение знаний и навыков фермеров, работающих в регионах, страдающих от засухи, в части снижения негативного влияния глобального потепления на сельское хозяйство, обмен опытом, полученным в этой области крупными фермами и агропарками.

Отметим , что также будут продемонстрированы инновационные технологии, методики, современные ирригационные системы, органические удобрения и биопрепараты, применяемые в сельском хозяйстве, будут даны ответы на вопросы, интересующие участников встречи.

В совещании ожидается участие руководства профильных государственных учреждений, крупных фермерских хозяйств и агропарков, представителей компаний-поставщиков и фермеров.

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