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Хидаят Гейдаров в четвертый раз стал чемпионом Европы

Общество Материалы 26 апреля 2024 21:44 (UTC +04:00)
Хидаят Гейдаров в четвертый раз стал чемпионом Европы

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Загребе продолжается чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, во второй день соревнований золотую медаль выиграл Хидаят Гейдаров (73 кг), завоевавший свой четвертый континентальный титул.

В финале он добился победы над Данилом Лавретьевым (нейтральный статус).

73 кг
Хидаят Гейдаров начал выступление со второго круга. Вначале он победил Индрита Кулхажа (Албания), а затем и Отари Квантидзе (Португалия). Далее Хидаят Гейдаров обыграл Руслана Хавалачова (нейтральный статус), выйдя в полуфинал. На этой стадии он нанес поражение Адылю Османову (Молдова), а в финале - Данилу Лаврентьеву (нейтральный статус), в четвертый раз завоевав титул чемпиона Европы.
Рашид Мамедалиев также стартовал со второго круга, выиграв у Джошуа Грина (Ирландия), но затем проиграл Руслану Хавалачову (нейтральный статус).

81 кг
Зелим Цкаев начал выступление со второго круга, проиграв Максиму Тригубу (Ирландия).

Таким образом, в активе азербайджанской команды уже две награды. В первый день ЕВРО Балабей Агаев (60 кг) завоевал "серебро".

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