Хидаят Гейдаров в четвертый раз стал чемпионом Европы

БАКУ /Trend/ - В Загребе продолжается чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, во второй день соревнований золотую медаль выиграл Хидаят Гейдаров (73 кг), завоевавший свой четвертый континентальный титул.

В финале он добился победы над Данилом Лавретьевым (нейтральный статус).

73 кг

Хидаят Гейдаров начал выступление со второго круга. Вначале он победил Индрита Кулхажа (Албания), а затем и Отари Квантидзе (Португалия). Далее Хидаят Гейдаров обыграл Руслана Хавалачова (нейтральный статус), выйдя в полуфинал. На этой стадии он нанес поражение Адылю Османову (Молдова), а в финале - Данилу Лаврентьеву (нейтральный статус), в четвертый раз завоевав титул чемпиона Европы.

Рашид Мамедалиев также стартовал со второго круга, выиграв у Джошуа Грина (Ирландия), но затем проиграл Руслану Хавалачову (нейтральный статус).

81 кг

Зелим Цкаев начал выступление со второго круга, проиграв Максиму Тригубу (Ирландия).

Таким образом, в активе азербайджанской команды уже две награды. В первый день ЕВРО Балабей Агаев (60 кг) завоевал "серебро".

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