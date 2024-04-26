Президент Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем мирные переговоры, идущие между Азербайджаном и Арменией

БЕРЛИН /Trend/ - Мы высоко оцениваем мирные переговоры, идущие между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

Напомнив, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении недавно встречались в Германии по приглашению канцлера Олафа Шольца, глава государства отметил:

"Следующая встреча будет запланирована в Казахстане. Таким образом, мы предпринимаем дополнительные шаги к подписанию мирного соглашения".