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Президент Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем мирные переговоры, идущие между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 26 апреля 2024 15:19 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем мирные переговоры, идущие между Азербайджаном и Арменией

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БЕРЛИН /Trend/ - Мы высоко оцениваем мирные переговоры, идущие между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

Напомнив, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении недавно встречались в Германии по приглашению канцлера Олафа Шольца, глава государства отметил:

"Следующая встреча будет запланирована в Казахстане. Таким образом, мы предпринимаем дополнительные шаги к подписанию мирного соглашения".

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