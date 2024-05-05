Азербайджан и Гамбия отменяют визовый режим для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Гамбию встретился 4 мая с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам гамбийцев за рубежом Мамаду Тангарой.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, министры подписали соглашение об отмене визового режима между двумя странами для владельцев дипломатических паспортов.

В ходе встречи были обсуждены другие двусторонние и многосторонние вопросы, представляющие взаимный интерес.