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Азербайджан и Гамбия отменяют визовый режим для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)

Политика Материалы 5 мая 2024 00:26 (UTC +04:00)
Азербайджан и Гамбия отменяют визовый режим для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Гамбию встретился 4 мая с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам гамбийцев за рубежом Мамаду Тангарой.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, министры подписали соглашение об отмене визового режима между двумя странами для владельцев дипломатических паспортов.

В ходе встречи были обсуждены другие двусторонние и многосторонние вопросы, представляющие взаимный интерес.

Азербайджан и Гамбия отменяют визовый режим для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)
Азербайджан и Гамбия отменяют визовый режим для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)
Азербайджан и Гамбия отменяют визовый режим для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)
Азербайджан и Гамбия отменяют визовый режим для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)
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