Обсуждены возможности сотрудничества в области здравоохранения между Азербайджаном и Бангладеш (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Гамбию встретился 4 мая с бангладешским коллегой Мохамедом Хасаном Махмудом.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече стороны подчеркнули, что взаимные визиты высокого уровня, политический диалог и межведомственные контакты способствуют развитию сотрудничества, а также отметили важность укрепления двустороннего и многостороннего взаимодействия в контексте преодоления актуальных угроз и вызовов в современных условиях.

Стороны также обратили внимание на необходимость укрепления сотрудничества в рамках международных организаций и выразили уверенность в том, что партнерские отношения будут и дальше укрепляться во всех областях, включая экономическую, гуманитарную и социальную сферы. Кроме того, были обсуждены возможности совместной деятельности в сферах транспорта, здравоохранения, образования, науки и культуры.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которую наша страна примет в текущем году, создает благоприятную возможность для новых направлений сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.