Узбекистан и ОАЭ будут сотрудничать в рамках проектов по искусственному интеллекту

БАКУ /Trend/ - Министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов провел встречу с министром инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов, Мухаммадом Хасаном Алсувайди, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи гостям была представлена презентация о деятельности IT Park и подробная информация о работе Единого Интегратора – UZINFOCOM.

Сообщается, что также были рассмотрены возможности сотрудничества в сфере цифровых технологий в Узбекистане, развития облачных технологий, разработки крупных языковых моделей (LLM) для Узбекистана с использованием имеющейся инфраструктуры искусственного интеллекта, а также зарубежные предложения о сотрудничестве для развития местных талантов в области изучения языков.

Министр Шерзод Шерматов представил информацию о работах и проектах, проводимых в области информационных технологий и цифровизации в министерстве и системных организациях, подчеркнув важность тесного взаимодействия в этих сферах.

Отмечается, что по результатам встречи стороны подписали меморандум об инвестиционном сотрудничестве в рамках проектов по центрам обработки данных и искусственному интеллекту.